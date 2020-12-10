Azerbaycan'da Karabağ Zaferi kutlanıyor (CANLI)

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan ve Aliyev daha sonra, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında destan yazmaya devam edecektir. pic.twitter.com/NlpAFtNyqy — AK Parti (@Akparti) December 10, 2020

Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Bağımsızlık Meydanı'ndaki törende Mehmetçik de yerini aldı.

Zafer Kutlaması Özel Yayını canlı bağlantılar ve özel konuklarla TRT Haber'den canlı yayınlanıyor.

Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törendeki konuşmasında, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz."

"Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık."

"Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık."

"Ermenistan ordusundan 10 binden fazla firar oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.