AYVALIK TURİZMDE MARKA

BUGÜNLERİ GÖRMÜŞÜZ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı’nda İspanya’dan gelen zeytinyağı sınav numunelerinin tadımına ‘Tadım Kurulu’ ile birlikte katıldı. Sezon öncesi, ‘Ayvalık Turizmi’ ile ilgili bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Başkan Ergin, “Pandemi öncesinde ‘Model Ayvalık’ harita çizmiştik. Meğer o gün pandemide ve pandemi sonrasında Türkiye’de turizmin nasıl olması gerektiğini ifade etmişiz” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Başkan Ergin, geçtiğimiz hafta Ayvalık zeytinyağının en büyük sorunları arasında yer alan tağşiş ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında söz alarak, zeytinyağı ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapılması gerekenleri dile getirmişti. Ayvalık zeytinyağının hak ettiği değeri elde etmesinin önünde çok sayıda engel bulunduğunun altını çizen Başkan Ergin, bunların başında tağşiş ve markalaşmanın ilk sırada bulunduğunu söyledi. Ergin, “Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık zeytinyağının marka değerinin korunması bizim projelerimizden biri. Coğrafi işaret ile ürünün tescillenmesi tek başına çözüm değil. Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların takipçisi olabilmek daha önemli. Bu konuda ilk adımı attık. Birlik olmamız gerekiyor. Markalaşmadığımız için tağşişe maruz kalıyoruz. Kalitemize gölge düşüyor. Bu konuda mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

UÇAR TADIMCI SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ

Tadım çalışmalarına Ayvalık Gıda ve Hayvancılık Müdürü Volkan Oral, ATO Laboratuvar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Panel Lideri Yeşim Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ve uzman tadımcılar katıldı. Ayvalık Ticaret Odası Labaratuvar Yönetim Kurulu Bakanı Ali Uçar, Başkan Ergin’in Ayvalık zeytinyağı ile ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek takdir ettiklerini söyledi. Uçar, zeytinyağının değerinin artırılması konusunda çok sayıda proje hazırladıklarını hatırlattı.

İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

Türkiye’nin ilk tadım laboratuvarının Ayvalık’ta çalışmaya başladığını vurgulayan Uçar, “Ülkemizde beş yerde laboratuvar bulunuyor. Türkiye’nin ilk tadım laboratuvarı Ayvalık’ta açıldı. Bunun değerini çok iyi bilmeliyiz. Tadımcı sayımızı artırmak istiyoruz. Zeytinyağı kalitesinin korunması için coğrafi işaretin önemini anlatmak istiyoruz. İhracat yaparken büyük kolaylık. Üzerinde Ayvalık zeytinyağı ibaresi olan şişelerin hepsinde hologram olmak zorunda. Ticaret Odası’nın denetleme, el koyma yetkisi var. Ticaret Odası Denetim Komitesi’nin de bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Önce kendi içimizde tağşişleri temizlememiz gerekir. Zeytinyağının kalitesini korumak zorundayız. Ayvalık zeytinyağında olması gerekenler markalaşma, kurumsallaşma, kümeleşme. Ayvalık zeytinyağının hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Marka bilincini oluşturmak istiyoruz. ATO Laboratuvar A.Ş. olarak kendi markamızı oluşturduk. Ayvalık zeytinyağı kalitesini ortaya koymak istiyoruz. Başkanımız Mesut Ergin’in de zeytinyağına verdiği değeri çok iyi biliyoruz. Bu konuda işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

