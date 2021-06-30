Ayşegül Çınar kimdir?

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayın ardından, Yasak Elma dizisi ile tanınan Ayşegül Çınar'ın kim olduğu, sosyal medyada merak konusu oldu.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Oyuncu Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, FOX TV'de yayımlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde yer alıyor.

Çınar, ''Yasak Elma'' dizisinin Lila'sı olarak tanınıyor.

OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNMUŞTU

Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.