Son Dakika
CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesine Tarım Bakanı Pakdemirli yanıt verdi 242 çiftçiye kenevir üretim izni verildi
Ayran aşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?
Dilerseniz soğuk ve sıcak olarak hazırlanabilen içerisine haşlanmış bakliyatlar koyabileceğiniz ana yemek kadar sizi doyurabilecek lezzetli bir ayran aşı çorbası tarifi. Uzun bir süre buzdolabında kapalı kap içerisinde bekletebilirsiniz.
Güncel 18.07.2020, 12:03 18.07.2020, 13:03
10
Ayran aşı çorbası malzemeler:
- 1 su bardağı buğday
- 1 su bardağı nohut
- 250 gram süzme yoğurt
- 250 gram yoğurt
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı dereotu
Ayran aşı çorbası yapılışı:
- 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine buğdayı ekleyin.
- Üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
- Pişen buğdayı ocaktan alın ve süzdürün.
- Büyük bir karıştırma kasesinin içerisine yoğurtları alıp çırpın.
- 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve tuzu ekleyin.
- Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyin.
- Kıvam alana karıştırın.
- İçerisine dereotunu atıp çorbanızı bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.
28°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:24