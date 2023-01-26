AYM'den HDP kararı!

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddederek, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine karar verdi. Partinin esasa ilişkin sözlü savunma yapması için HDP'nin 14 Mart Salı günü çağırılmasına karar verildi.