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Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu İstanbul Aydın üniversitesinde anma töreni düzenlendi
İstanbul Maltepe'de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende Sözer'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.
Güncel 30.12.2020, 14:18 30.12.2020, 14:27
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İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Anma töreninde mesai arkadaşları hazır bulundu. Özer'in meslektaşları öldürülen akademisyenin çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı. Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer'in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri de gözyaşlarına boğuldu.
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