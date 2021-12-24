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Doç. Dr. Ateş: “Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek”
Ayı Yağı nedir? Faydaları Nelerdir? Kısaca Nasıl Kullanılır? Hangi hastalıklarda işe yarar?
Farklı kullanım yöntemleri olması ile beraber ayı yağı insan sağlığı açısından önemli faydalar sunuyor. Bu yönüyle düzenli ve dengeli bir şekilde kullanılması üzerinden, birçok değişik katkısından yararlanmak mümkündür. Peki, ayı yağının faydaları nelerdir? Kısaca nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Güncel 24.12.2021, 13:29