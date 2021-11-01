Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması “Çizgi Roman Ödülü” ve “Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” finalistleri belirlendi

Bu yıl da 2020 “Çizgi Roman Ödülü” için finalistler, önemli sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi. Levent Cantek, Latif Demirci, İlban Ertem, Ersin Karabulut, Piyale Madra ve Başak Ürkmez’den oluşan jüri üç kitabı finale gitmeye değer buldu.

Çizgi Roman Ödülü Adayları

Bütün Ayazların Ortasında, Ege Avcı

Kana Diz Kana, Emre Orhun

Tuş, Orhan Umut Gökçek

“Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” jürisinde ise Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Gülgün Çarkoğlu, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan ve Başak Ürkmez yer aldı. On dört kitap finale gitmeye değer bulundu.

Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü Adayları