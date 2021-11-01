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Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması “Çizgi Roman Ödülü” ve “Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” finalistleri belirlendi
Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın çalışma alanını genişleterek, ülkemizdeki çizerler için “Çizgi Roman Ödülü” ve “Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” veriyor.
Güncel 01.11.2021, 10:34 01.11.2021, 10:36
Bu yıl da 2020 “Çizgi Roman Ödülü” için finalistler, önemli sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi. Levent Cantek, Latif Demirci, İlban Ertem, Ersin Karabulut, Piyale Madra ve Başak Ürkmez’den oluşan jüri üç kitabı finale gitmeye değer buldu.
Çizgi Roman Ödülü Adayları
- Bütün Ayazların Ortasında, Ege Avcı
- Kana Diz Kana, Emre Orhun
- Tuş, Orhan Umut Gökçek
“Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü” jürisinde ise Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Gülgün Çarkoğlu, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan ve Başak Ürkmez yer aldı. On dört kitap finale gitmeye değer bulundu.
Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü Adayları
- Ada ile Şanslı’nın Gece Gezmesi, Esin Ersin
- Anneannemin Fotoğrafları, Senta Urgan
- Bir Zamanlar Bir Masal Varmış, Şeyda Ünal
- Bir Ses, Çağrı Odabaşı
- Büyük Sevbeni, Akın Düzakın
- Dönme Dolap, Hüseyin Sönmezay
- İlk Sahne Tozu, Ece Zeber
- Kolka Pankin Brezilya’ya Nasıl Uçtu, Fatih Öztürk
- Mantarların İsyanı, Pelin Turgut
- Önce Hayal, Zeynep Özatalay
- Pina, Elif Yemenici
- Sihirbaz Kıvrık Bıyık ve Muhteşem Gösterisi, Şeyda Ünal
- Tohum Saçan Şapkam, Kübra Teber
- Yağmur Adam ve En Güzel Dans, Uğur Altun