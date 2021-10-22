"Aydın Doğan medya sektörüne geri dönüyor" iddialarına birinci ağızdan açıklama geldi!

İş insanı Aydın Doğan'ın medyaya geri dönme hazırlığında olduğuna dair söylentiler gündeme oturdu.

İlk olarak Aydın Doğan'ın Milliyet Gazetesini almak için harekete geçtiği iddia edildi. Hatta uzun süredir İstanbul dışında yaşayan Aydın Doğan'ın bizzat İstanbul’a gelip toplantılar yaptığı öne sürüldü.

Daha sonra Demirören çalışanlarının da bulunduğu isimlerin Aydın Doğan’ın evinde düzenlenen toplantılara katıldığı bunun da medyaya dönüş için bir sinyal olduğu vurgulandı.

Ancak Aydın Doğan ve Doğan Holding bu iddialarla ilgili sessizliğini korudu.

Medya Tava'nın araştırmasına göre, "Çıkan haber tamamen asılsız. Doğan Grubu 2018 yılında medya sektöründen büyük ölçüde çıktı. Medya sektörüne geri dönmek grubun büyüme planları arasında yer almıyor. Grup farklı alanlarda yatırımlarına devam ediyor." denildiği öğrenildi.

Kaynak: Medyatava