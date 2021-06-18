Aydın Doğan, Habertürk'ü alacak mı? Açıklama geldi!

Aydın Doğan'ın kızının Habertürk'ü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki iddialara Doğan ailesi açıklama yaptı.

Doğan ailesi Odatv'ye yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanladı.

Doğan ailesi, ne Aydın Doğan'ın ne damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ne de kızı Arzuhan Yalçındağ'ın böyle bir niyetlerinin olmadığını aktardı.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Doğan ailesi sözleşme gereği de 5 yıl boyunca satın alma işlemi gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

CİNER ÇIKMAK İSTİYOR

Turgay Ciner'in medyadan ayrılmak istediğine dair haberi Odatv yazmıştı.

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, "Bana gelen bilgiye göre Turgay Ciner medyadan tamamen çıkmak istiyor artık. O Laz uşağını hayatında ilk kez bir işten bezdirdiler şekerim...

Turgay Ciner bey medyadan çıkmak istediğini Külliye’ye de söyledi.

Merak konusu şu, Ciner Yayın Holding’i kim satın alacak?

Yine “havuz parası” mı toplanacak?

Yine iktidar satışa aracılık mı yapacak?

Ve bu büyük yayın organı kaça satılacak?

Ama futboldan da çıkacaksa Kasımpaşaspor’u Acun Ilıcalı alır herhalde!

Yaşayıp göreceğiz" diye yazmıştı.