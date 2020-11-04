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Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir`deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin`in (3) aynı enkazda hayatını kaybeden annesi Fidan Gezgin (38), son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel 04.11.2020, 14:29
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