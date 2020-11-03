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Ayda bebeğin enkaz altındaki kritik anları böyle görüntülendi
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin'in kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Güncel 03.11.2020, 16:32
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İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydan gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
AFAD kurtarma ekiplerinin enkazda yaşam mücadelesi veren Ayda ile diyaloğu ise yürekleri sızlattı. Çekilen görüntülerde 3 yaşındaki Ayda'nın günlerdir enkazın altında yaşam mücadelesi verirken sakinliği ise dikkat çekti. Ayda'nın kendisini kurtarmaya gelen AFAD ekibinin elini ise biran olsun bırakmadığı görülüyor.
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