Ayda bebeğin enkaz altındaki kritik anları böyle görüntülendi

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydan gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AFAD kurtarma ekiplerinin enkazda yaşam mücadelesi veren Ayda ile diyaloğu ise yürekleri sızlattı. Çekilen görüntülerde 3 yaşındaki Ayda'nın günlerdir enkazın altında yaşam mücadelesi verirken sakinliği ise dikkat çekti. Ayda'nın kendisini kurtarmaya gelen AFAD ekibinin elini ise biran olsun bırakmadığı görülüyor.