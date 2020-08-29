Ayasofya'ya girişte tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak

Danıştay'ın kararıyla müze statüsü kaldırılarak camiye dönüştürülen Ayasofya için ''kılık-kıyafet'' düzenlemesi getirildi. Buna göre, Ayasofya'ya başı açık, şortla veya dekolte kıyafetle girilemeyecek.

Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.