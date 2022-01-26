Ayasofya eski baş imamı Mehmet Boynukalın: "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ayasofya Camii'nin eski baş imamı Mehmet Boynukalın, yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

Twitter'da İstanbul'daki kar felaketine ilişkin bir paylaşım yapan Boynukalın, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah..." ifadelerini kullandı.