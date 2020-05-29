Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kapsamında bugün Ayasofya'da ilk kez Fetih Suresi ve duaların okunacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından günlük yayınlanan Kathimerini Gazetesi “Ayasofya'da dua. Erdoğan, İstanbul'un fethi sebebi ile açıkladı” başlığını attı. Dimokratia Gazetesi, “İstanbul'un Fetih gününde Ayasofya'ya yürüyüş. Erdoğan'dan tahrik", Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit ise “Erdoğan'dan İstanbul'un fetih gününde Ayasofya'da tahrik edici Korona gösterisi" başlıklarını attı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Kültür ve turizm bakanlığımızın düzenlediği fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız” diye konuşmuştu.