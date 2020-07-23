Ayasofya Camii yarın ibadete açılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasına ilişkin alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı.

Vali Yerlikaya, “Yeryüzünün en görkemli mabetlerinden; İstanbul’un Fethi’nin Sembolü Ayasofya Camimizi; 24 Temmuz Cuma günü, yarın, Cuma Namazıyla birlikte ibadete açıyoruz. İstanbul’la birlikte Ayasofya’yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini, şükranla, rahmetle yad ediyorum.” diyerek konuşmasına başladı.

“86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mabedi; ibadetle, namazla, ezanla buluşturan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuşmasına devam eden Vali Yerlikaya, bütün Müslümanların açılış için heyecanlı olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, “Ayasofya, Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş O komutanın, O askerin, O fethin emaneti… Onların mirası olan kimliğini, hamdolsun yeniden kazanıyor. Bütün Müslümanlar heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya’nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Bu ilgiyi, İstanbul’a yakışır şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık.” ifadelerini kullandı.

Bu görkemli günün en güzel şekilde yaşanacağını belirten Vali Yerlikaya, şu şekilde devam etti: “Ayasofya’ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske. Seccade. Sabır. Anlayış.”

Vali Yerlikaya, uygulanacak tedbirleri paylaştı: “Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için (2), erkekler için (3) olmak üzere (5) farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; Erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara; 3 ana istikametten gelinecek. Bunlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.”

Vali Yerlikaya, arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için, misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini belirtti.

Vali Yerlikaya, Sağlık ve Ulaşım Tedbirlerini Paylaştı

Alanda hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, “Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacaktır.” dedi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli bütün tedbirler alındığını belirten Vali Yerlikaya, “Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda; Alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere, toplam 101 ambulans görev yapacak.” dedi.

Ulaşım tedbirlerini paylaşan Vali Yerlikaya, “Ayasofya Camii’nin açılışı nedeniyle, Tarihi Yarımada da dün de açıkladığımız gibi; Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü 23 Temmuz, yani bugün saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların, Tarihi Yarımada’dan çıkışına da saat 24.00’e kadar izin verilecek. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, Perşembe günü, yani bugün saat 20.00’den, Pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Misafirlerimizin Toplu Ulaşım Araçlarını Kullanmalarını Tavsiye Ediyoruz”

İl dışından otobüsle gelen misafirler için, Yenikapı Etkinlik Alanı’nın park yeri olarak tahsis edildiğini belirterek, “Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu, Çatladıkapı’ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar, yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır. Müftülüğümüzün görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı surette yardımcı olacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere; bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle, Ayasofya Camii ve Namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak.” dedi.

Basın mensupları için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edildiğini belirten Vali Yerlikaya, “Ayasofya Camii’nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, Valiliğimizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından birazdan yayınlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, “Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camii’nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah. Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyemiz, Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ve pek çok kurumumuz çalışıyor. Emeği geçen, gayreti olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı. (İstanbul Valiliği)