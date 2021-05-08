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Ayasofya Camii'ne yıllar sonra ilk kez mahya asıldı

İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı. Kadir Gecesi olan yarın yanacak mahyada, Kelime-i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' yazıyor.

Güncel 08.05.2021, 11:51
Ayasofya Camii'ne yıllar sonra ilk kez mahya asıldı

Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor. Bu yıl "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlattı.

87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii de mahya ile taçlandı. Ayasofya Camii'ne asılan "La ilahe illallah" yazılı mahya, yarın akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi şerefine yakılacak.

AYASOFYA'NIN İLK MAHYASINI, MESLEĞİN SON USTASI HAZIRLADI

İlk kez Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını ve İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Ayasofya-i Kebir Camii mahyasını hazırladıklarımı söyledi.

Ayasofya'nın mahyasını ramazanın başına yetiştiremediklerini belirten Yıldız, "Gece gündüz çalışarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne bir takım hazırladık. Mahyayı asmak Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'ndeki yazımız 'La ilahe illallah' olacak. 15 gün boyunca gece gündüz çalışarak mahyayı Kadir Gecesi'ne yetiştirdik" dedi.

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