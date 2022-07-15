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Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 şehit hatim duası okundu.

Güncel 15.07.2022, 17:10
Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Duanın ardından cuma namazı kılındı. Programa katılan Ali Özden isimli vatandaş, “Bu vatan bizim başka yerimiz yok sahip çıkacağız.

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