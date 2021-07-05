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Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

SON DAKİKA HABERİ: Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verdi.

Güncel 05.07.2021, 14:10
Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıktı. 

Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verdi.

Duruşmada Türkiye ve ABD'nin iade talepleri de ele alındı. 5 Ağustos'a kadar ABD ve Türkiye'den ek bilgi ve belgeler istenecek.

İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.

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