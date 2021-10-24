Avukat Veysel Özer'in mutlu günü

Kanal7.com'un içerik editörlerinden Faruk Özer ile stilist Beyza Şafoğlu'nun İBB Florya sosyal tesislerinde yapılan Nikah Törenine Özer ve şafoğlu ailelerinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aynı zamanda Ekovitrin Medya Gurubunun hukuk müşavirliği görevini de üstlenen Av. Veysel Özer, eşi Aysel Özer ile birlikte nikah törenine gelen davetlileri salonun girişinde karşıladı.

İş dunyasindan ve hukuk camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende covid önlemleri titizlikle uygulandı. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Şeref Özata da Faruk ve Beyza Özer'e bir ömür boyu mutluluklar diledi. Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman da gönderdiği telgrefla genç çifte mutluluk dileklerini iletti.