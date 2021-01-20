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Avukat Sosyal Medyası Avukapp Yoğun Talep Gördü

Facebook şirketi ile birlikte gündeme gelene alternatif sosyal medya uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Sadece Avukatlara özel geliştirilen “Avukapp” uygulaması Avukatların yoğun talebi ile karşılaştı. Avukatların kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturabilmesi ve aynı zamanda yardımlaşma taleplerini hayata geçirebilmeleri için geliştirilen Avukapp uygulamasının en büyük özelliği sadece Avukat ve Stajyer Avukat ünvanı olanları sisteme dahil ediyor.

Güncel 20.01.2021, 11:40
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Avukat Sosyal Medyası Avukapp Yoğun Talep Gördü

Avukat ya da Stajyer Avukat değilseniz uygulamaya üye olamıyorsunuz ve paylaşımları göremiyorsunuz. Yardımlaşma talepleri ile birlikte Avukatlar arasındaki dayanışmayı da pekiştireceği ifade edilen uygulamanın yazılımı Azerbaycan kökenli Türk yazılımcılar tarafından yapıldı.

Avukat Emre Avşar ile İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan tarafından fikri geliştirilen ve danışmanlığı yapılan uygulama, 2021 yılı itibari ile kullanıma sunuldu.

Peki Başvuruların Avukat olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?

Gelen başvuru talepleri öncelikle bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve Baro kayıtları ile uyuşması teyit edildikten sonra başvurular aktif hale getiriliyor. Yani kullanıcıların yaptıkları başvuru taleplerinin hepsi, doğruluğu teyit edildikten sonra sisteme dahil ediliyor. Uygulama içerisinde Avukat ya da Stajyer olmayan kimse yer almıyor. Son günlerde yapılan başvuru trafiğinin yoğunluğu ekip sayısının da artmasını beraberinde getirdi çünkü tüm başvurular manuel olarak teyit ediliyor. Güvenlik zafiyeti olmaması için şimdilik bu yöntem kullanılıyor.

Hakim ve Savcılar sisteme dahil edilecek mi?

Uygulamanın adı zaten “Avukapp”, yani “Avukat Aplikasyonu” diyelim. Buradaki amaç sadece Avukat ve Stajyer Avukatların sistemde olması ve bir sosyal ağ oluşturması. Hakim ve Savcıların tekrardan Avukat ünvanı alma durumları söz konusu olursa ve Avukat olarak çalışmaya başlamaları halinde elbette sistemde olabilecekler.

Aynı gün farklı şehirlerde duruşması olan Avukatların aralarında iletişim kurarak birbirlerine yardım ettikleri bir platformun temelini attıklarını ifade eden uygulama sahipleri, bu anlamda hem sosyal bir ağ hem de profesyonel bir yardımlaşma platformunu Avukatlara sunuyoruz diye ifade ettiler. Aynı zamanda iş ilanları ya da birlikte çalışabilecekleri meslektaş arayışlarını da yapabilecekleri Avukapp uygulaması, Google Play Store’dan Android işletim sistemini kullanan telefonlar aracılığı ile ve Apple Store’dan IPhone ve IPad’ler için kullanılmaktadır.

Peki Uygulamanın İçeriğinde Neler Var?

Avukatlar, kendilerine özel bir profil oluşturabilecekler. Anasayfa üzerinden uygulamayı dilediği gibi kullanabilecek, fotoğraf paylaşabilecek, hastagler yardımıyla paylaşımlarını bulabilecekler. Aynı zamanda yardıma ihtiyaç duydukları konularda Uygulamada kayıtlı avukat meslektaşlarıyla mesajlaşabilecekler.

Böylelikle WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar üzerinden Avukatların farklı farklı gruplar kurarak iletişime geçmesi yerine, tek bir uygulamada hem sosyal medya hem de mesleki yardımlaşma için kullanabilecekleri bir uygulamaları olmuş oldu.

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