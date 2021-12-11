Avrupa’da Yılın Katılım Bankası: KT Bank AG

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

İstanbul'da düzenlenen törende KT Bank AG 'Avrupa’da Yılın Katılım Bankası' seçildi. Ödülü Kuveyt Türk Katılım Bankası Bireysel ve Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır aldı. Ödülü eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir verdi.

‘AVRUPA’DA YILIN KATILIM BANKASI ÖDÜLÜ’ - KT BANK AG

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG, 2015 yılında hizmete başlarken belirlediği misyon ve vizyon ile Almanya ve Kıta Avrupa’sında müşterilerine başarıyla hizmet veriyor. KT Bank AG, bireysel ve kurumsal müşterilerine ücretsiz cari hesaplar, kâr paylaşımı esasına dayalı katılma hesapları, gayrimenkul finansmanı, taksitli finansman ve yatırım finansmanı gibi etik bankacılık esaslarına uygun sertifikalı faizsiz finans ürün ve hizmeti sunuyor. Almanya’nın ve Euro Bölgesi’nin ilk ve tek faizsiz finans kuruluşu KT Bank AG, Frankfurt, Berlin, Mannheim, Köln ve Münih şubeleri ile Almanya’da istikrarlı büyümesine devam ediyor.