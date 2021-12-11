Avrupa’da Yılın İş Adamı: Zeydan Öncü

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Avrupa'da Yılın İş Adamı seçilen Global Aviation Services (GAS) şirketinin başkanı uçak mühendisi Zeydan Öncü, ödülünü TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'tan aldı.

‘AVRUPA’DA YILIN İŞ ADAMI ÖDÜLÜ’ – GASI GMBH YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEYDAN ÖNCÜ

Almanya’da uçak sanayii alanında bir Türk girişimcisi olan, uçak mühendisi Zeydan Öncü, başarılarıyla dikkat çekiyor. Zeydan Öncü’nün başkanı olduğu GASI (Global Aviation Services Interior) GmbH, Mısır’da 12 adet VIP helikopter yenileme ihalesini kazandı. Öncü, Pakistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bir çok devlet başkanlarının özel uçak ve helikopter VIP tasarımına imza attı. Zeydan Öncü, 1979 yılında Almanya’ya giderek Uçak ve Uçuş Mühendisliği okudu, ardından 20 yıl çalıştığı Airbus’ta mühendisler yetiştirdi ve Bremen’de A420 projesini başına geçti. 30 mühendisin 13 yıl çalışmasıyla 2005 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren A380’in baş tasarımcısı Jürgen Thomas’ın yardımcısı oldu. Airbus’ın iç fonksiyonlarının tasarım ekibinde yer alan Zeydan Öncü, 2006’da kendi havacılık servis ve eğitim firması Global Aviation Services Interior’u kurdu. Almanya’nın en vizyoner ve en inovatif şirketleri liginde yer alan GASI GmbH’nın Kurucusu Zeydan Öncü, 2000’li yılların başında THY’nin Airbus A320 ve A310 uçaklarının alımında önemli rol üstlendi.

Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken uçak mühendisi Türk iş adamı Zeydan Öncü, Ekovitrin Jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın İş Adamı’ ödülüne layık görüldü.