AVRUPA YAKASINDA OTOBÜS FİRMALARI ORTAK SERVİSE GEÇİYOR

BEYLİKDÜZÜ’NE GİDEN ARACIN GERİ GELMESİ 4 SAATİ BULUYOR!

İstanbul’da günün her saatinde yaşanan yoğun trafik, otobüs firmalarının servis akışını da ciddi oranda etkiliyor. Otogarlardan kent içine giden servislerin geri dönmesi saatleri buluyor. Yolculara “bir sonraki servis 4 saat sonra diyemeyiz” diyen Karataş, “Şehir içi ulaşıma uygun minibüs veya yarım otobüs tarzı araçlarla, yolcularımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada araç temin etmek ve bunlara şoför bulmak vs. diğer bakımlardan ziyade araç sayısında da artık sorun yaşamaya başladık. Zira Beylikdüzü’ne bir araba gönderdiğimiz zaman tekrar otogara geri dönmesi 4 - 5 saati bulduğu zamanlar oluyor. Bir sonraki otobüs geldiğinde servise çıktığında “bir sonraki servisimiz 4 saat sonra efendim” diyemezsin. Burada makul bir süre söylemeniz gerekiyor 45 dakika olabilir en fazla 1 saat olabilir güzergâha göre.” şeklinde konuştu.

“KULLANILMIŞ LASTİK ALIP GEÇELİM DİYEMEYİZ, BİZ İNSAN TAŞIYORUZ!”

Radyo Trafik’e özel verdiği röportajda, ülkemizde yaşanan ekonomik bir dalgalanma ve artan maliyetlere değinen Karataş, akaryakıt giderlerini buz dağının görünen yüzü olarak değerlendirdi. Lastik, akü, vergi, asgari ücretin son artışından sonra personel maaşları da çok ciddi anlamda maliyet yükü olarak görülüyor. Alternatif hizmet olarak sunulan servislerin maliyeti nedeniyle asıl işimizi yapamaz olduk diyen TOFED Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş, “Akaryakıt tek başına uzun yol şehirlerarası otobüsçülüğün %60-70 arasındaki gider kalemini oluştururken, diğerleri bununla aynı safhaya gelmeye başladı. Durum böyle olunca biz ana işimizi yapmakta zorlanır olduk. Kış lastiği uygulamasına geçildi. Lastik temin dahi edemediği için temin etse de satın alamadığı için arabasını sefere gönderemeyen otobüsçüler var. Otobüsçülük diğer sektörlerden biraz farklı. Kullanılmış lastik ya da en düşük kalite yakıt alalım, arabamızın yağlarını mümkünse değişmeyelim, kış dönemi geldi antifriz koymasak da olur gibi bir durum yapma lüksümüz yok. Otobüsleri sefere dört dörtlük eksiksiz göndermemiz gerekiyor. Aksi takdirde sefer düzenlemememiz gerekiyor. Çünkü biz insan taşıyoruz. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde özellikle yaz dönemi olmasına rağmen sektörümüzde hiç istemediğimiz birkaç kaza yaşandı. Bunlar bizim sektörümüz çok olumsuz etkileyen şeyler. Biz bunlardan ders çıkartıp işimizi daha ciddi daha iyi bir şekilde yapmaya çalışırken, servis konusu bizim belimizi bükmeye başladı ve bu maliyet altından kalkamaz hale geldik.” dedi.

ORTAK SERVİS PROJESİ GELİŞTİRİLİYOR

Kent içi ulaşım modüllerini organize eden İETT ve ulaşım A.Ş. şirketleri ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Karataş, sefer sayılarının arttırılması ve belirli güzergahla başka seferler oluşması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Bunun yanı sıra otobüs firmalarıyla ortak servis projesi geliştirildiğini söyleyen Serdar Karataş, belirli saatlerde en yoğun olan bölgelere servis organizasyonu planlandığını ve bunun sadece Avrupa Yakası için uygulanacağını belirtti. Halen üzerinde çalışılan ortak servis projesinin uzlaşmaların tamamlanmasıyla 2 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesi öngörülüyor.

ŞOFÖRLER SİSTEM DIŞINDA KALMAYACAK

Hali hazırda servis hizmetinde görev alan şoförlerin sistemin dışında bırakmayı kalmayacağını belirten TOFED Yönetim Kurulu Üyesi Karataş, “Bir ortak servis projesi söz konusu olduğunda öncelikle katılımı şoförlerimizden talep edeceğiz. Zaten sektörü biliyorlar, işi biliyorlar. Onlar varken biz hemen bir başkalarına başvurmamız söz konusu değil. Ayrıyeten maalesef son dönemlerde uzun yol, kamyonlarda ve turizm sektöründe şoför kaymaları oldu. Onları da bizim otobüslerimize teşvik edeceğiz. Bu hususta en müsterih olacak kişiler şoför esnafı arkadaşlarımız olsun. Onları sistemin dışında bırakmak gibi bir düşüncemiz katiyen yok.” dedi.