Avrupa Parlamentosu'nda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin Euro banknotlarının üzerinde yer alması önerildi

Avrupa Merkez Bankası, dönem dönem yeni basılacak Euro kağıt paralar için yeni yüzler arıyor.

İşte bunun için, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden Avrupa Parlamentosu’na seçilen Liberal Partili (FDP’li) Moritz Körner’den bir teklif geldi:

“Corona aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile onlar gibi önemli Avrupalıların banknotların üzerine basılsın.”

Welt am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Körner, “Çalışmaları milyonlarca hayatı kurtardı. Hayat öyküleri ise, uyum, ilerleme, girişimcilik, akademik mükemmellik ve açık göçmen toplumuna örnek olmaları açısından çok güzel” yorumunu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası, Euro banknotlarını yeniden tasarlama sürecini başlatmıştı.

Bu süre içinde çeşitli kesimlerden görüş ve yorumlar alınacak. 2024 yılında ise yeni banknotlar için karar verilecek.

Welt am Sonntag gazetesi, Özlem Şahin ile Uğur Şahin’in fotoğraflarını, 50 Euro’luk banknot üzerine bu şekilde hazırladı. Bu teklifin de, diğer önerilerle birlikte dikkate alınması bekleniyor.

Kaynak: Enis Aydın/serbestiyet.com