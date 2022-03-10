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Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı değişmedi!
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarak, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurdu.
Güncel 10.03.2022, 16:47 10.03.2022, 16:53
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri sabit tutarak, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini açıkladı.
Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50’de tuttu.
Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağına işaret edildi. Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.
Bloomberg Intelligence'a göre Ukrayna krizi ile ECB'nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler arttı.
Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun ilk okuması yüzde 5.8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı. (cnnturk)