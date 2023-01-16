Avrupa'da Yükselen Değer; Macaristan!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin bir enerji üs oluşunu Macaristan'ın yakından takip ettiğini ve örnek aldığını belirtti. Kahvaltıya Macaristan’dan DTİK Avrupa Komitesi Başkanı Suat Karakuş, MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, ve UID Macaristan Temsilcisi Mehmet İnceoğlu başta olmak üzere Macaristan yatırım yapan iş insanları katıldı.

Avrupa'da Yükselen Değer MACARİSTAN

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yaptığı açıklamada Macaristan’da karşılaştıkları en büyük sorunların vize ve oturum işlemleri ile iş insanımızın banka hesabı açarken yaşadıklarını sıkıntılar olduğunu söyledi. Bakanımızın

bu sorunları KEK toplantısında da dile getirecek olmasınından ayrıca memnun olduklarını belirtti. Başar ayrıca, son yıllarda bir çok iş insanımızın Macaristan'da şirket kurmasına ve oturum almasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği içerisinde vergi avantajlarından dolayı Macaristan'nın Türk iş insanları tarafından son yıllarda şirket kuruluşu açısından rağbet gördüğünü vurgulayan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, gerek Budapeşte ticaret müşavirimizin gerekse kendilerinin Türk yatırımcısının her zaman yanında olduklarını belirtti.

TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI MACARİSTAN ZİYARETİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

MACARİSTAN'DA EKONOMİ BULUŞMASI



Bakan @varank, Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için bulunduğu Budapeşte'de, Türk iş insanlarıyla görüştü.



Türkiye-Macaristan Ticari İlişkilerini yakından inceleyelim



1998 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması ile 2001 yılı itibariyle iki ülke arasındaki sanayi ürünleri ticareti tamamen liberalize edilmiştir. 2001 yılı sonrasında ikili dış ticaret hacmi yaklaşık beş kat artış kaydederek 2006 yılı sonunda 1.8 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaret hacminin 2007 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Dış ticaret hacmindeki artış ağırlıklı olarak Macaristan lehine seyrini sürdürmekte ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %49-60 aralığında gerçekleşmektedir.



2006 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatında Macaristan’ın payı binde 6, ithalatında ise binde 9’dur. Bu rakamlar, ikili dış ticaret rakamlarının mevcut potansiyeli yansıtmadığını göstermektedir.



Türkiye’nin Macaristan’a ihracatında başlıca kalemleri otomotiv ve yan sanayi, elektrikli makinalar, hava taşıtları, kazanlar, makinalar, demir-çelik eşya, plastikler, örme giyim eşyası ve pamuk oluşturmaktadır.



Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerde ise elektrikli makinalar, plastikler, kazanlar, makinalar, organik ve inorganik kimyasallar ve otomotiv ve yan sanayi ürünleri başlıca kalemlerdir.



İşbirliği İmkanları



Türkiye ile Macaristan arasında aşağıdaki alanlarda ticari işbirliği imkanları olduğu düşünülmektedir:



- Sanayi ekipmanları

- Tarım ve gıda ürünleri

- Otomotiv ürünleri ve motorlu taşıtlar

- Tekstil ve deri



Ticaret İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:



AB üyeliği ile Macaristan’daki mevzuat, AB mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Halen yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Ticari, ekonomik ve mali alanlarda uygulanmakta olan mevzuatın karmaşıklığı yatırımcılar için bir dezavantaj olabilmektedir.

Macar tüketicisinin bilinçli ve ortalama gelir seviyesi batı standartlarının altındadır. Bu nedenle tüketiciler kaliteli ama ucuz ürünlere yönelmektedirler. Macaristan pazarında kalıcı olabilmek için firmalarımızın uzun vadeli bir pazar stratejisi izlemeleri ve AB ürün kalite, güvenlik ve standartlarına uymaları gerekmektedir.



Türk tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinin Macaristan pazarına markalı ürünlerle girmeleri avantaj sağlamaktadır

Macaristan pazarı küçük bir pazardır, ithalatçıların talepleri de pazar nispetinde küçük olmaktadır. Bu da maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı ihracatçılarımız Macar pazarına ihracatı tercih etmemektedirler. Macar ithalatçılar da Türk ürünlerini Almanya, Avusturya gibi ülkelerden tedarik etmektedir. Türk ihracatçıları, Macaristan’daki toptan satış ve distribütörlük sistemleri yolu ile ve ülkede kendilerine depolama imkanları yaratarak, ülke taleplerini zamanında ve uygun maliyette karşılayabilirler. Macaristan, lojistik ve dağıtım alanında iyi bir altyapıya sahip olması bu olanağı kolaylaştıracaktır.

