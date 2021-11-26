Avrupa'da Helal Kesim Yasaklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25 Kasım günü İstanbul Kongre Merkezinde başlayan 7. Dünya Helal Zirvesi, ikinci gününde de helal konusunda dünyanın gündemini belirledi. 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ile eş zamanlı gerçekleşen Helal Zirvesi, dünyanın dört bir yanından onlarca bilim insanı ve helal profesyonelinin konuşmalarıyla, 26 Kasım Cuma da devam etti. “Helal Bakış Açısından Gıda Üretim Teknolojileri” ve “Helal Ekonomi ve Katılım Finansa Bütüncül Yaklaşım”ın ele alındığı ikinci gün oturumlarında zirveye, helal gıda, kozmetik, finans alanlarındaki yeni kaynaklar ve tehditlerin açıklanışı damga vurdu.

“DÜNYADA 2,4 MİLYAR HELAL KOZMETİK TÜKETİCİSİ VAR”

“Helal Kozmetik ve Sertifikasyonu-Zorluklar ve İzlenebilecek Prensipler” konusunda söz alan Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Mian N. Riaz; “kozmetikte helal sertifikasyon henüz bebeklik aşamasında. Bu konuyla ilgili teknik bir kitapçık ve kılavuzumuz yok. Dünyada 2,4 milyar helal kozmetik tüketicisi var ancak talep hala tam olarak karşılanacak düzeyde değil. Özellikle ABD’de hala konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar var. Dört kişiden biri helal sözcüğünün anlamını bilmiyor. Ancak özellikle genç kuşak ‘eko-etik’ ile ilgili çok bilinçli ve onlar sayesinde helal kozmetik kullanımı dünyada artacak” dedi.

“HELAL KESİM AVRUPA’DA YASAKLANDI”

7. Dünya Helal Zirvesi’ne İspanya’dan katılan Helal Akademi Müdürü Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejarano, “'Avrupa'da Helal Hayvan Refahı” konusunda Müslüman karşıtı gelişmeleri açıkladı. Avrupa’da helal hayvan refahının gittikçe önem kazandığını belirten Ruiz-Bejarano, “belirsizlik içeren çok farklı görüşler olsa da ortak görüş şu ki; hayvanlara daha insani davranılması ve acı çekmemelerinin önemsenmesi gerekiyor. Avrupa’da Musevi toplumlar bu konuda iyi bir lobi yürütüyorlar. Özellikle Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’da, hayvan hakları savunucularının baskıları sonucunda, ‘helal et kesimi’ yasaklandı. Aslında helal kesim yükselişte iken ‘Müslümanlar et piyasasını ele geçiriyor’ kaygısıyla yapılan karşıt algı yönetimi yüzünden, Avrupa’da helal ürün tüketimi tehlikede. Müslümanlara karşı olumsuz algı operasyonu arttığı halde, düzgün bilimsel çalışmaların yokluğu ve finansal sıkıntılardan dolayı helal kesimi savunamadık. Bu sebeple İslam İş Birliği Teşkilatı, bilimsel açıdan konuyu destekleyerek sonuçlarını ortaya koymalı ve Müslümanların imajını değiştirmek için çalışmalar yapmalı” dedi.

PROTEİNİN KURTULUŞU BÖCEKLER VE LABORATUVARDA ÜRETİLECEK ETLERDE

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Demirci ise “Böcek Proteinleri: Üretimi, Özellikleri, Gıda Uygulamaları ve Helallik Durumu” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya nüfusunun 9,2 milyar kişiye ulaşacağını ve nüfus çoğaldıkça bitki ve hayvan bazlı üretimin de zorlaşacağını ifade eden Demirci, yeni protein kaynakları arayışının laboratuvarda et üretimi ve böcek bazlı protein (Entomofaji: Böcekleri içeren bir beslenme davranışı) tüketimini teşvik edeceğini açıkladı. Dr. Mehmet Demirci ayrıca dünya üzerinde bitki bazlı proteinlere alternatif olan böceklerin halen sekiz türünün insanlar tarafından gıda niyetine tüketildiğine değinirken “çok yakında hayvan bazlı proteinler hayatımıza girecek” dedi.