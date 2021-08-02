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Avrupa Birliği, Türkiye'deki yangınlara müdahale için üç uçak gönderiyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye'de devam eden yangınlara müdahale etmesi için İspanya'dan iki adet, Hırvatistan'dan bir adet Canadair tipi uçak gönderileceğini açıkladı.

Güncel 02.08.2021, 09:12
Avrupa Birliği, Türkiye'deki yangınlara müdahale için üç uçak gönderiyor

Türkiye'nin AB (Avrupa Birliği) Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktuğu belirtilen açıklamada gönderilen uçakların 2019 yılında kurulan ve Avrupa'nın sivil değerlerini korumak amacında olan rescEU programında yer aldıkları aktarıldı.

Avrupa Kriz Yönetim Komiseri Janez Lenarčič, "AB, bu zor zamanlarda Türkiye ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Yardım teklif eden bütün ülkelere çok teşekkür ediyorum. Aklımız sevdiklerini kaybeden Türkler ve öldürücü yangınlarla mücadele için elinden geleni yapan cesur insanlar ile beraber. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

AB'nin 7/24 devrede olan Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ise attığı tweetinde mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını, bu görüşmede yangın uçağı gönderme kararlarını ilettiklerini dile getirdi.

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