Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

Dünyanın en seçkin üniversitelerini, akademisyenlerini, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren ‘Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ (EURIE) 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğindeki zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug katıldı. Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı ise Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EURIE2020 için gönderdiği tebrik mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği tebrik mesajında “Ülkemiz, yeni Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. 2023'e yürüyüşümüzde üniversitelerimiz önemli rol oynamaktadır. Bölgesinde önemli bir eğitim merkezi durumuna gelen ülkemiz, dünyanın birçok ülkesinde öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'de ve bölgede eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak 5’inci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: “ÜNİVERSİTELER YÖNETİCİLERE IŞIK TUTMALI”

EURIE ve EURAS hakkında bilgi içeren bir sunumla başlayan açılış programında bir konuşma yapan EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 62 ülkeden 2 bin 500 kadar akademisyenin zirveye iştirak ettiğini belirterek, “Dünya çok farklı bir yöne doğru evriliyor. Endüstri 4.0’ın, insansız hava araçlarının, yapay zekanın, nesnelerin internetinin konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Çağımızda iş birliği, iletişim ve algı gibi kavramlar, bütün sektörlerde en ön sıralarda yer alıyor. Bu süreci yakalamak için üniversiteler ve yükseköğretim kurumları, topluma ve toplumu yönetenlerin yoluna ışık tutmalı. Üniversiteler, çağın getirdiği yenilikleri özümseyip gelecek nesillere aktarmalı. Bugün dünya büyük sorunlar yaşıyor. Çin’den çıkan bir virüs tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Çevre sorunları, enerji darboğazı, depremler buna eşlik ediyor. Bu sorunlar tek başına çözülebilecek sorunlar değil. İş birliği içinde ve el ele vererek çözülebilecek sorunlar. EURIE işte bu noktada devreye giriyor” diye konuştu.

NAİL OLPAK: “ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DAİMİ ELÇİ GİBİ”

Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan sonra söz alan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, milletler için en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunun altını çizerek, Pakistan’ın milli liderlerinden Muhammed İkbal’in “Fikirde birlik olmazsa harekette birlik faydasızdır” sözünü hatırlattı. Olpak, “Uluslararası öğrenciler ülkemiz ve iş dünyamız için adeta daimi bir elçi gibi bir pozisyondalar. Onlar, eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine dönseler de, burada ya da eğitim aldıkları ülkelerde kalsalar da, iki ülke iş alemi ve devlet arasında bir çeşit köprü vazifesi görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle TİM’in ana hedefinin dış ticaret fazlası veren bir Türkiye olduğunu ifade ederek “Biz malımızın kıymetini artıracaksak, ar-ge yapacaksak sağlam bir eğitime ihtiyacımız var” dedi.

Ardından söz alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er üniversitelerin küresel bilim yarışının öncü kuruluşları olduğunu belirterek, “Geleceğin teknolojisi konuşulurken mevcut meslekler yeterli gelmiyor. Durağan eğitim gençleri tatmin etmiyor. Bugün ilkokula giden öğrencilerin gelecekte seçeceği mesleklerin yüzde 65’inin henüz icat edilmediğini düşünürsek, işimizin ne denli çetin olduğu anlaşılır” şeklinde konuştu.

DIMITRIS AVRAMOPOULOS: “TÜRKİYE BÜYÜK BİR SINAV VERİYOR”

TİM Başkanı Gülle’den sonra kürsüye gelen ana konuşmacı, Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos, “Dünyanın yaşadığı problemler, çatışmalar, baskıcı rejimler, fanatizm ve İslamofobi gibi sorunlar ancak karşılıklı anlaşma, iş birliği ve saygıyla çözülür. EURIE gibi etkinlikler bunun için çok büyük öneme sahip. 250 milyon civarı küresel mültecinin olduğu bir dünyada Türkiye önemli bir sınav veriyor” diye konuştu. Avramopoulos ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihinin oldukça eski olduğunu hatırlatarak “Umuyorum ki Türkiye-AB ilişkileri yoluna devam edecektir” dedi. Avramopoulos’un ardından söz alan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir üniversite adası olan KKTC’nin 21 üniversitede eğitim alan 103 bin öğrencisiyle dünyaya hizmet verdiğini ifade ederken, etkinliğin onur konuğu Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug ise Ürdün’ün hedefinin, mevcut 40 bin uluslararası öğrenci sayısını 5 yılda 70 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

BAKAN VARANK: “TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARI ÖRNEK ALINACAK”

Son olarak söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise EURIE’nin yükseköğretimde inovasyon ve kaliteyi artıracak somut çalışmalar ortaya koymasını temenni ettiğini ifade etti. Türkiye’yi yükseköğretimde küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Varank, “Bir ülkenin zenginliğini ve refah seviyesini belirleyen en önemli unsur, üretim kabiliyetidir. Son 18 yılda gerçekleştirilen çalışmalarla bu konuda büyük yol kat ettik. Temel önceliğimiz üretim ve ar-ge ekosistemi iş birliğini geliştirip, yüksek katma değerli üretimi yoğunlaştırmak” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Türkiye’nin geliştirdiği eğitim ve üretim politikalarının birçok ülke tarafından örnek alınacağını kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından tören, anı plaketi takdimi ve aile fotoğrafı ile son buldu.

“GİRİŞİMCİLİK ÖZEL BİR YER TUTUYOR”

Törenin ardından protokol ve katılımcılar, EURIE ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 70 startup standı ve 200’den fazla girişimcinin yenilikçi fikirleri ile yarıştığı “Imagine Tomorrow-Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması”nın ödül törenine iştirak etti. Burada da kısa bir konuşma yapan Bakan Varank, “Girişimcilik ve inovasyonda ne kadar aktifseniz, ülke olarak gelişme hızınız o kadar artar. Türkiye olarak bu konuda son derece yüksek bir potansiyele sahip, cevval bir neslimiz var. Özellikle teknoloji odaklı girişimlerde çok başarılı durumdayız. Bu nedenle hükümet olarak 2023 hedefleri içinde girişimciliğe özel bir yer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

BU YILKİ SLOGAN: “ULUSLARARASI EĞİTİM İÇİN BİRLEŞİYORUZ”

Dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi olan EURIE’ye, 62 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan, uluslararası ofis direktörü ve temsilcisi, akademisyen, araştırma ve doktora öğrencisi katılıyor. Fuar alanında 200 stant yer alırken, 50 panel ve seminerde dünya yükseköğretim alanında 135 uzman, 21 Şubat’a kadar yükseköğretimde yeni trendler, uluslararasılaşma, uzaktan online eğitimin geliştirilmesi gibi birçok başlıkta konuşacak. Zirvenin bu yılki sloganı ise “Uluslararası eğitim için birleşiyoruz” olarak belirlendi.

200 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KATILIYOR

Zirve kapsamındaki fuara, aralarında İtalya, Filipinler, Ürdün, Lübnan, Avustralya, Hollanda’dan üniversiteler, İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan’ın lider eğitim kurumlarının bulunduğu ABD, Avrupa ve Uzakdoğu’nun en seçkin 200 yükseköğretim kurumu katılım sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’den 50’nin üzerinde devlet ve vakıf üniversitesi de ‘Study in Turkey’ çatısı altında EURIE2020’ye katılıyor.

EURAS NEDİR?

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), 03.01.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuş; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 90’ın üzerinde üniversitenin üye olduğu Dünya’nın en kapsamlı yükseköğretim kuruluşlarından biridir.

EURAS, üniversiteler arasında iş birliğini teşvik ederek, Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan kâr amacı gütmeyen bir uluslararası birliktir.

EURIE NEDİR?

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) katkılarıyla Avrasya bölgesinde eğitim diplomasisini geliştirmek ve eğitim politikalarını belirlemek amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen oluşumdur. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nin (Eurasian Higher Education Summit – EURIE) bu yıl 5’incisi düzenlenmektedir.