Avrasya Tüneli yapay zeka teknolojisi ile buluşuyor

Avrasya Tüneli 7/24, kullanıcılarına yapay zeka tabanlı diyalogsal bir deneyim yaşatıyor. Kullanıcılar işlemlerini asistan içinde sonlandırabiliyor, istedikleri bilgilere erişip istedikleri işlemi diyalogsal deneyimden ayrılmadan, bu deneyimin rahatlığı ve kolaylığı ile yapabiliyor. Örneğin, kullanıcılar Avrasya Tüneli’ndeki önceki geçişlerinin durumunu veya ihlalli geçişlerini sorduklarında asistan bunları listeleyebiliyor. Şu an Türkçe dil desteği bulunan Avrasya Tüneli 7/24, sonraki fazlarda farklı dillerde de hizmet verecek.

“Avrasya Tüneli ileri teknoloji uygulamalarıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor”

Avrasya Tüneli Bilişim Teknolojileri Direktörü Murat Çalışırişçi, “İnşaat döneminde pek çok teknolojik ilke imza atan Avrasya Tüneli, işletme sürecinde de ileri teknoloji uygulamalarıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. CBOT ile birlikte geliştirdiğimiz ve sektörde yapay zeka tabanlı ilk chatbot olan “Avrasya Tüneli 7/24”, tünelin kullanımına ilişkin soruları cevaplamanın yanı sıra; geçişler ve geçiş ihlalleri, borç ve ödeme sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca güvenli altyapısıyla “Avrasya 7/24”, Masterpass ile ödeme sürecini, farklı sayfalara yönlendirmeden, Avrasya Tüneli’nin web sitesinde veya WhatsApp’ta olması farketmeksizin bot deneyimi üzerinden tamamlayan Türkiye’deki ender örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Bu projeyle kullanıcılarımıza daha hızlı ve verimli hizmet vererek memnuniyetlerini sürekli kılmayı hedefliyoruz” dedi.

“Diyalogsal deneyim yaratma konusundaki uzmanlığımız, her geçen gün farklı bir sektöre değer katmaya devam ediyor”

CBOT Kurucusu ve CEO’su Mete Aktaş: “Yapay zeka tabanlı sanal asistanlarımız ile bankacılıktan e-ticarete, havayollarından telekomünikasyona birçok alanda müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak gelişmelere öncülük etmeye devam ediyoruz. CBOT olarak, teknolojik yetkinliğimiz, kanıtlanmış başarımız ve diyalogsal deneyim yaratma konusundaki uzmanlığımız, her gün farklı bir sektöre değer katıyor. Ülkemiz adına önemli bir proje olan Avrasya Tüneli için geliştirdiğimiz sanal asistan “Avrasya Tüneli 7/24” ile yapay zeka alanındaki tecrübemizi ulaşım alanına taşıyoruz. Avrasya Tüneli iş birliği ile kullanıcıların tünel kullanım deneyimini en üst seviyeye çıkaracak konuları birlikte analiz ettik ve derin öğrenme teknolojisine sahip sanal asistanımızı bu alanda oluşturduk. CBOT’un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Avrasya Tüneli 7/24 sanal asistanını toplumumuzun yararına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.