AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı

Bu öneri ve uygulamalar mahiyetine uygun düştüğü ölçüde AVM malikleri ve kiracıları, taşeronları ile ziyaretçilerin uyması için hazırlanmış olup metnin nihai halinin verilmesi sırasında her bir süre bakımından gerekli kategorizasyon yapılacaktır. Kamu otoriteleri tarafından alınan tedbirlere her koşulda uyulması esastır. Bu tedbirlere ilaveten her AVM nin kendi özel şartları çerçevesinde alacağı tedbirlere ilişkin dünya örnekleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Yetkili otoriterler tarafından AVM’lerin faaliyetlerine devam edebilmelerinin uygun olduğunun değerlendirilmesi durumunda, aşağıdaki önlemlerin alınması kaydıyla AVM’lerin açılması ve faaliyete devam etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir: Alışveriş merkezi, mağaza çalışanları ve tüm tedarikçilerinin AVM’de bulundukları süre boyunca kamu otoritesi tarafından uygunluğu onaylanmış türde maske takması önerilmektedir. Kapı girişlerindeki güvenlik ile danışma personellerinin de ilave olarak siperlik takması tavsiye edilmektedir. Kamuya açık alanlar için getirilen kısıtlamalara uygun olarak Alışveriş Merkezi ziyaretçilerimizin maskeyle girişlerinin zorunlu tutulması önerilmektedir. Alışveriş Merkezi maliki/yönetici şirketinin, kiracıların, tedarikçi, taşeron, hizmet veren şirketlerin, özetle her ne sıfatla olursa olsun AVM’de geçici veya sürekli çalışan kişilerin Alışveriş Merkezi girişlerinde ateşinin temassız dijital termometreyle kontrolünün sağlanması ve yüksek ateşi çıkanların (örn. 38 derece üzeri) geri çevrilmesi önerilmektedir. Bu sırada güvenlik görevlileri tarafından herhangi bir kayıt alınmaması, ateşi yüksek çıkan ilgilinin bizatihi kendisinin ilgili işvereni ile iletişime geçmesi önerilmektedir. Giriş kapılarında sosyal mesafenin korunması amacıyla görsellerin oluşturulması ve kişisel koruyucu donanımın eksiksiz olması zorunluluğu uyarılarının asılması önerilmektedir. Asansör taşıma kapasitesinin yarı yarıya düşürülerek kullanıcı sayısının azaltılması ve yine sosyal mesafe uyarı görsellerinin konulması önerilmektedir.

Ek olarak, sadece hamile, bebek arabalı ve engelli kullanımına izin verilen bir düzenleme olması veya asansör kullanımının dokunmatik mekanizma sebebiyle bir süre kapatılması da değerlendirilmelidir. (yaş sınırlamasının kaldırılması sonrası 65 yaş üzeri kullanımı için de izin verilebilir)

Yürüyen merdivenlerde sosyal mesafe uyarı görsellerinin eklenmesi önerilmektedir. Tuvaletlerde sosyal mesafenin sağlanabilmesi amacıyla girişlere ziyaretçiler için bilinçlendirme ile uyarı metinlerinin konulması ve tuvalet giriş sayısında bir belirleme yapılması önerilmektedir. El dezenfektanların yoğun kullanım alanlarında müşterilerin kullanımına sunulması önerilmektedir. İbadethanelerin kamu otoritesinin alacağı kararlar doğrultusunda kullanımına devam edilmesi tavsiye edilmektedir. Sosyal mesafenin sağlanabilmesi amacıyla anonsların yapılması önerilmektedir. (Örnek anons içeriğinin AYD tarafından oluşturulması düşünülebilir) Mağazaların satış alanlarında mevzuata uygun dezenfeksiyonu uygun periyotlarda yaptırmaları ve Alışveriş Merkezi yönetimlerine sunmaları önerilmektedir. Mağazalar tarafından temassız pos cihazları kullanımının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir. Alışveriş Merkezilerinde müşteri ve çalışanların ortak temas noktaları (ATM, asansör, güvenlik noktaları, yürüyen merdiven bantları, personel dinlenme alanları ve benzeri) dezenfeksiyonlarının uygun periyotlarda yaptırılması önerilmektedir. Klima santrallerinde karışım hava kullanılmaması, içeriye %100 taze hava verilmesi ve içerideki havanın da dışarı atılması gerekmektedir.

Klima santrali, fancoil veya gazlı sistem cihazların hava filtrelerinin ihtiyaca göre sıklıkta temizlenmesi veya yenilenmesi önemli bir tedbir olacaktır.

Alışveriş Merkezlerinin kapalı saatlerinde (müşteri açılış öncesi ve kapanış sonrası) kontrollü olarak doğal havalandırma yapılması önerilir. Bunun için duman tahliye kapakları ,açılabilir pencereler gibi doğal havalandırma işlevi gören sistemlerden faydalanılması planlanabilir.

Mescit, Temizlik Odası ve özellikle tuvaletler gibi ıslak hacimlerin havalandırmalarının mutlaka aktif olarak çalışması önem taşımaktadır.

Bu sistemlerdeki bakım ve temizlik operasyonlarını yapan personelin, kişisel koruyucu donanımlarının tam olması ve dezenfekte edilmiş ekipmanlar ile çalışması tavsiye edilmektedir.

Ortak alan oturma gruplarının kullanıma kapatılması veya kaldırılması önerilmektedir. Yeme ve içme alanlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma gruplarının yarı yarıya azaltılması tavsiye edilmektedir. Bir masada 2 kişi oturacak şekilde ve masalar arası mesafenin 2 mt olması bu amaca uygun bir düzenleme olarak önerilmektedir. Mevzuat gereği var olan çocuk oyun alanlarının kapalı tutulması tavsiye edilmektedir.

Bakanlık genelgesi ile hizmeti durdurulan sinema, eğlence alanları, spor salonları restoran ve kafeler de mevzuat gereği (aksi belirtilene kadar) kapalı olacaktır. Bu yerler açıldığında da diğer kiracılar gibi dezenfektasyonla ilgili tüm tedbirleri almaları gerekmektedir.