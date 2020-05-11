Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97947
ALTIN
385.642
DOLAR
7.0693
STERLİN
8.7193
EURO
7.6394

AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK

Alışveriş merkezleri ve kuaförler bugün sınırlı hizmet vermeye başlıyor. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün kapılarını açarken maskesiz müşteri alınmayacak. AVM'lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler randevusuz müşteri kabul etmezken, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak hizmet verilecek.

AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK

Alışveriş merkezleri ve kuaförler bugün sınırlı hizmet vermeye başlıyor. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün kapılarını açarken maskesiz müşteri alınmayacak. AVM'lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler randevusuz müşteri kabul etmezken, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak hizmet verilecek.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:55
2011 Okunma
AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM'lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM’ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.

KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI

Öte yandan uzun süredir kapalı olan kuaförler ve güzellik salonları da bugün itibarıyla yeni önlemlerle açılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere göre kuaförler ve güzellik salonlarında yeni dönemin kuralları şöyle:

*Müşteriler randevu ile kabul edilecek.

*Müşterilere olabildiğince az personel ile hizmet verilecek.

*Kuaförlerde müşteriler birer koltuk boşluk bırakarak oturacaklar.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan ve kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam tezgahın arkasına konacak, ortalıkta bulundurulmayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'En genç milyarder' Kylie Jenner'ın ablalarına aldığı lüks hediyeler tepki topladı
'En genç milyarder' Kylie Jenner'ın ablalarına aldığı lüks hediyeler tepki topladı
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
İbretlik hikaye: Bir annenin fedakarlığı...
İbretlik hikaye: Bir annenin fedakarlığı...
50 gün sonra ilk müşterisini alan berber: 'Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'
50 gün sonra ilk müşterisini alan berber: 'Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Mutfağınızı Düzenlemenizi Kolaylaştıracak Yararlı İpuçları
Mutfağınızı Düzenlemenizi Kolaylaştıracak Yararlı İpuçları
TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI
TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI
Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...
Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...
Virüse çok kızan Umay'dan duygulandıran video: “Korona virüs yüzünden annemi göremiyorum”
Virüse çok kızan Umay'dan duygulandıran video: “Korona virüs yüzünden annemi göremiyorum”
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"
SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"
'En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz'... Reis Gıda'dan anlamlı anneler günü paylaşımı
'En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz'... Reis Gıda'dan anlamlı anneler günü paylaşımı
Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı
Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
En Güzel Cuma Mesajları
En Güzel Cuma Mesajları
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim