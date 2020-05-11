AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM'lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM’ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.

KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI

Öte yandan uzun süredir kapalı olan kuaförler ve güzellik salonları da bugün itibarıyla yeni önlemlerle açılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere göre kuaförler ve güzellik salonlarında yeni dönemin kuralları şöyle:

*Müşteriler randevu ile kabul edilecek.

*Müşterilere olabildiğince az personel ile hizmet verilecek.

*Kuaförlerde müşteriler birer koltuk boşluk bırakarak oturacaklar.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan ve kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam tezgahın arkasına konacak, ortalıkta bulundurulmayacak.