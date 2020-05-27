Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında çalışma hayatının alması gereken yeni tedbirlere yönelik 9 farklı sektöre daha rehber hazırladı. AVM'ler için de yeni bir tedbir getirildi.

AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında çalışma hayatının alması gereken yeni tedbirlere yönelik 9 farklı sektöre daha rehber hazırladı. AVM'ler için de yeni bir tedbir getirildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:27
2035 Okunma
AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandığı belirtildi.

Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayımlandığı belirtildi. Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yayımlandı.

'İÇERİYE MİSAFİR ALMAYIN'

Buna göre; beyaz eşya ve mobilya mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınması gerektiği istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında, iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulması gerektiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarında ise maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması, yine market ve süpermarketlerde aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonsların yapılması gerektiği vurgulandı. Oto yıkamalarda ile oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği bulundurulması gerektiği kaydedildi. Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri ve tesisatçılarda iş yerine misafir alınmaması istendi. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

AVM'LER İÇİN ÖNLEMLER GÜNCELLENDİ

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, daha önce hazırlanmış olan AVM'lerde alınacak önlemler de güncellendi.

"İş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır" kuralı "8 metrekare" olarak değiştirildi.

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde koronavirüse karşı sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin tek başlıkta toplandığını ve rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ilk kez yayımlandığını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Türkiye'den Çad'a yardım eli
Türkiye'den Çad'a yardım eli
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim