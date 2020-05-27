AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandığı belirtildi.

Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayımlandığı belirtildi. Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yayımlandı.

'İÇERİYE MİSAFİR ALMAYIN'

Buna göre; beyaz eşya ve mobilya mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınması gerektiği istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında, iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulması gerektiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarında ise maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması, yine market ve süpermarketlerde aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonsların yapılması gerektiği vurgulandı. Oto yıkamalarda ile oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği bulundurulması gerektiği kaydedildi. Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri ve tesisatçılarda iş yerine misafir alınmaması istendi. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

AVM'LER İÇİN ÖNLEMLER GÜNCELLENDİ

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, daha önce hazırlanmış olan AVM'lerde alınacak önlemler de güncellendi.

"İş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır" kuralı "8 metrekare" olarak değiştirildi.

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde koronavirüse karşı sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin tek başlıkta toplandığını ve rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ilk kez yayımlandığını açıkladı.