Avcılar Protokolü Tatlı Yiyelim’de buluştu.

Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli , Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve Yönetim Kurul Üyeleri , Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve Yönetim Kurul Üyeleri , Güç Birliği Avcılar İlçe Başkanı ve Müslüm Emlak sahibi Müslüm Aydın , Anavatan Partisi Eski Avcılar İlçe Başkanı Şaziye Gençer, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aslan , Avcıların Başkanı olarak Bilinen Ak Partili İş İnsanı Nihat Meral ve Çok Sayıda Davetli Katıldı.