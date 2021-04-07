Son Dakika
Avcılar Protokolü Tatlı Yiyelim’de buluştu.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Dede‘nin sahibi olduğu ve Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesinde açmış olduğu Tatlı Yiyelim İsimli Dükkanın Açılışında Avcılar Protokolü bir arada bulundu.
Güncel 07.04.2021, 23:15
1
Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli , Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve Yönetim Kurul Üyeleri , Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve Yönetim Kurul Üyeleri , Güç Birliği Avcılar İlçe Başkanı ve Müslüm Emlak sahibi Müslüm Aydın , Anavatan Partisi Eski Avcılar İlçe Başkanı Şaziye Gençer, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aslan , Avcıların Başkanı olarak Bilinen Ak Partili İş İnsanı Nihat Meral ve Çok Sayıda Davetli Katıldı.