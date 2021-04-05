Son Dakika
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Geçtiğimiz günlerde Ulusal Medya da ve Tv Kanallarında yer alan Habere göre CHP’li Belediyelerden Özellikle Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınan 5 Trilyonluk İhale kapsamında İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli , Fen İşleri Eski Müdürü Ümit Cinoğlu ve mevcut görevde olan Fen İşleri Müdürü Nevzat Yalçın hakkında soruşturma başlattı.
Güncel 05.04.2021, 21:45
20
Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Müfettişleri son 5 yıl içerisinde yapılan tüm ihaleleri , aldıkları kararla geriye dönük 5 yılın Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan ihaleleri tek tek mercek altına aldı. Müfettişler Yarından itibaren Dosyaları kendilerine gelmelerini isteyerek soruşturmayı daha fazla kapsamlı olmasını istedikleri ifade edildi.