banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Medya da ve Tv Kanallarında yer alan Habere göre CHP’li Belediyelerden Özellikle Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınan 5 Trilyonluk İhale kapsamında İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli , Fen İşleri Eski Müdürü Ümit Cinoğlu ve mevcut görevde olan Fen İşleri Müdürü Nevzat Yalçın hakkında soruşturma başlattı.

Güncel 05.04.2021, 21:45
20
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması

Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Müfettişleri  son 5 yıl  içerisinde yapılan tüm ihaleleri , aldıkları  kararla geriye dönük 5 yılın Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan ihaleleri tek tek mercek altına aldı. Müfettişler Yarından itibaren Dosyaları kendilerine gelmelerini isteyerek soruşturmayı daha fazla kapsamlı olmasını istedikleri  ifade edildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu