Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması

Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Müfettişleri son 5 yıl içerisinde yapılan tüm ihaleleri , aldıkları kararla geriye dönük 5 yılın Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan ihaleleri tek tek mercek altına aldı. Müfettişler Yarından itibaren Dosyaları kendilerine gelmelerini isteyerek soruşturmayı daha fazla kapsamlı olmasını istedikleri ifade edildi.