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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Koronavirüs'e yakalandı

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eşi ve çocuklarıyla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Hançerli, "Salgın henüz bitmedi lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim” uyarısında bulundu.

Güncel 12.09.2021, 13:02
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Koronavirüs'e yakalandı

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Hançerli, “Bu süreçte de desteğiniz, dostluğunuz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Hançerli, “Salgın henüz bitmedi lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Çocuklukta geçirdiği bir patoz kazası nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Boğaz'ı yüzerek geçmesiyle gündeme gelmişti.

Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi; çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.

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