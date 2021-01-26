Atv'nin yeni Genel Müdürü belli oldu

2015 yılından bu yana atv Genel Müdürlüğü görevine yürütmekte olan Metin Ergen'in, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından, yerine gelen isim belli oldu.

Atv Genel Müdürü Metin Ergen Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı. Ergen'in yerine gelen isim de belli oldu.

Atv'nin yeni Genel Müdürü Ali Türkaslan oldu. Türkaslan, 2017'den bu yana minika ve atv Avrupa'nın Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

ODTÜ mezunu olan Ali Türkaslan, 2008 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu'nda görev yapıyor.