ATO Başkanı Baran’dan “arabuluculuk sistemi”ne övgü

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamayla üyelerine iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemini kullanma çağrısında bulundu. Dünyada 160 ülkede uygulanan arabuluculuğun Türkiye’de 14 Kasım 2013 tarihinden bu yana hukuk sistemine girdiğini hatırlatan Baran, arabuluculuk sisteminin kabul edilmesiyle birlikte zaman içinde iş uyuşmazlıklarının yanı sıra, ticari uyuşmazlıklarla tüketici uyuşmazlıklarının da kapsama alındığını anlattı. Arabuluculuk sistemine başvuranların mahkemeye müracaat ettiğinde karşılaştığı dosya masrafı, yargılama gideri gibi kalemleri ödemek zorunda kalmadığını kaydeden Baran, ticari hayatta zamanın en önemli sermaye olduğunu belirtti. Arabuluculuk sistemini seçen ATO üyelerinin çok daha kısa sürede barışçıl yollarla sonuca ulaştığını söyleyen Baran, “Mahkemelerde bin günde çözülecek bir konu arabuluculuk sisteminde günler içinde, hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Barışçıl bir sistem üzerine kurulan arabuluculuk sisteminde taraflar çoğunlukla el sıkışarak dostça ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk görüşmelerinin “gizlilik ilkesi” çerçevesinde gerçekleştirilmesinin ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Baran, “Ticari itibarın korunması, bu sistemin en büyük avantajlarından biri” ifadelerini aktardı. Dijitalleşmenin tüm hayatı kapladığı bu dönemde ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde sonuçlanmasının önemine vurgu yapan Baran, arabuluculuk ve tahkim sistemlerinin Türkiye’nin uluslararası alanlarda itibarını artırdığını ve yatırımcılar için ülkeyi cazip hale getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Ticaret hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları nedeniyle Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum.”