Atlas Global'den geriye milyonlarca dolar borç kaldı

Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Atlas Global'in borçlarıyla ilgili, "Devlet, gerekirse teminatı iflas masasına gönderecek. Bu parayla öncelikle taşınmayan yolcuların taşınması sağlanacak. Sonra, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne olan borçlar ödenecek. Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Eski Sivil Havacılık Genel Müdür (SHGM) Yardımcısı Oktay Erdağı, havayolu şirketlerinin SHGM'ye 500 bin dolar teminat mektubu sunduğunu belirterek, "Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek veya iflas masasına gönderecektir. Bu parayla öncelikle taşınmayan yolcuların taşınması sağlanacak. Sonra, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne olan borçları ödenecek. Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak" dedi.

Erdağı, şirketin piyasaya da borcu bulunduğunun anımsatılması üzerine, "Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak" dedi.

MÜLKİYETİNDE UÇAK YOK

Erdağı, Atlasjet'in mülkiyetinde herhangi bir uçağının bulunmadığına işaret ederek, "Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor" diye konuştu.

İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Atlasglobal Havayolları, hafta içinde iflas başvurusu yaptı. Şirketin Kurumsal İletişimi'nden yapılan açıklamada, "Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor" denildi.

BORÇ ÖDEMELERİ

Peki, iflas başvurusu yapan şirket bu ödemeleri yapabilecek mi ve gerekli kaynağı var mı? Devlet, devreye girebilir mi? Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Erdağı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

- 500 BİN DOLAR TEMİNAT: SHGM, ticari havayolu şirketlerinden 500 bin dolar teminat alıyor. Bu tutar, daha önce 3 milyon dolardı. Birkaç yıl önce 500 bin dolara düşürülmüş.

- ÖNCE YOLCU PARASI: Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek. Öncelikle taşınmayan yolcuların taşınmasını sağlayacak. Sonra, DHMİ'nin alacakları kapatılacak. Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak.

- PİYASAYA BORÇLARI: Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak. (Şirketin, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yer hizmeti veren şirketlere de yüklü tutarda borcu olduğu belirtiliyor.)

- UÇAKLARI KİRALIK: Atlasjet'in mülkiyetinde uçağı yoktu. Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor.

- LİSANSI İPTAL EDİLECEK: Şirket, iflasını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı ve SHGM, devreye girecek. SHGM, söz konusu şirketin işletme ruhsatını (AOC) iptal edecek.

Erdağı "SHGM yalnızca hava yolu işletmelerinin AOC şartlarını sağlayıp sağlayamadıklarına ve AOC şartlarını uçuş emniyetine halel gelmeyecek şekilde koruyup korumadıklarına bakar ve bundan sorumludur. Şirketin diğer mali sorumlulukları, alacakları, verecekleri vs. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanuna tabidir." dedi