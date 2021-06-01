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Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in ‘Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi’ olayına ilişkin iddialarına yönelik dilekçesinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmasının ardından, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 01.06.2021, 14:35
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesiyle ilgili iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği ‘Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi’ olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır” denildi. (sozcu.com / Sevgim Begüm YAVUZ)

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