Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında? Atilla Peker ne iş yapıyor?

Sedat Peker’in erkek kardeşi olan Atilla Peker Antalya'daki bir kolejin hisselerini zorla ele geçirmek amacıyla örgüt kurma ve tehdit etme suçlarından yargılanmıştı. Atilla Peker, duruşma öncesi kimlik bilgileri sorulduğu sırada, aylık gelirinin 15 bin YTL olduğunu, inşaatçılık ve reklam işiyle uğraştığını söylemişti. Sedat Peker, Atilla Peker'in kanser ameliyatı olduğunu evde yattığını söyledi.

Vedat Peker kimdir?

Çete lideri olmak suçlaması ile yaklaşık iki yıldan beri aranan ve Kanada'nın Vancouver kentinde yakalanan Sedat Peker'in ağabeyi Vedat Peker 2018 yılında Türkiye'ye getirilmişti.