Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

OTOMOBİLİNDE RUHSATSIZ TABANCA ELE GERİLDİ

Bunun üzerine, polis ekipleri tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu araç geçen pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KESİLDİ

Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

SEDAT PEKER SON VİDEOSUNDA KARDEŞİNDEN BAHSETMİŞTİ

Sedat Peker 7. videosunda, Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı öldürmek için kendisinden yardım istediğini, kardeşi Atilla Peker'i göndereceğini söylediğini ancak Adalı'nın daha sonra Ağar ve Eken'e bağlı başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü anlatmıştı.