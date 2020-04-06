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Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de sahra hastaneleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 2 hastaneyi 45 günde bitireceğiz" dedi.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de sahra hastaneleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 2 hastaneyi 45 günde bitireceğiz" dedi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:28
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Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de sahra hastaneleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır." dedi.

Erdoğan, "Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor" dedi.

Erdoğan, 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başlandığını söyledi.

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