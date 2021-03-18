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Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda hangi birliğin komutanıydı?

On binlerce şehidin ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için kısa bir süre kaldı. Bu yıl, zaferin kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Çanakkale Şehitleri için çok sayıda yerde Kur'an okunacak, şehitler adına hatim duaları yapılacak. Zaferin yıldönümü olması nedeniyle, Çanakkale Savaşı'nın teferruatları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merak edilen detaylar arasında, "Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki görevi ve rütbesi neydi" ve "Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda hangi birliği komuta ediyordu?" soruları yer alıyor.

Güncel 18.03.2021, 11:56
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Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda hangi birliğin komutanıydı?

ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ VAZİFESİ NEYDİ?

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. İşte, Kemal Paşa'nın savaş esnasındaki vazifeleri, zaferleri ve askeri ünvanı...

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi.

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