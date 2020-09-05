Aşure için mutfakta buluştular

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri aşure yapmak için mutfağa girdi.

Engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ‘in çabalarıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri aşure yapmak için mutfağa girdi. Kaynattıkları aşureleri aileleri ile buluşturan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Yaptıkları ilk aşureyi Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e tattıran öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Ramazan Şimşek “Öğrencilerimizin elleriyle hazırladığı aşureyi hep birlikte keyifle yedik.Çocuklarımızdan aldığımız enerji ile onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz” dedi.