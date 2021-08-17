Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?

2021 Aşure günü hangi tarihte? Mübarek Muharrem ayının içinde yer alan aşure günü için artık sayılı günler kaldı. İşte 2021 Aşure günü tarihi.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

Hicri Yılbaşı, Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü.

AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.”

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Tam Ölçülü Geleneksel Aşure Tarifi için gereken malzemeler:

1,5 su bardağı (250 gr) aşurelik buğday

1 su bardağından biraz eksik (125 gr nohut)

1 su bardağından biraz eksik (125 gr) kuru fasulye

1 su bardağından biraz eksik (100 gr) kuru beyaz üzüm

15 adet (100 gr) kuru kayısı

12 adet (100 gr) kuru incir

1 orta boy portakalın kabuğu ve suyu

3,5 su bardağı (650 gr) toz şeker

20 bardak (4 litre) içme suyu

Süslemesi için:

Ceviz İçi

Ayıklanmış Nar

Toz Fıstık

Fındık Kırıkları

Hindistan Cevizi

NASIL YAPILIR?

Buğday, fasulye, nohudu ayrı cam kaplarda bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün buğdayı süzerek büyük bir düdüklü tencereye alın. 2 litre su ekleyip kaynatın(Yoksa normal tencerede kontrol ederek pişirin)

Üzümü inciri ve kayısıyı ılık suya koyun en az 40 dakika bekletin.

Aşureye ilave etmeden evvel sularını süzün, incirleri ve kayısıları küçük küçük doğrayın.

Buğday yenecek kıvama geldikten sonra 25 dakika daha pişirin ve suyu ile birlikte büyük bir tencereye aktarın. (Orta boy odakta ağır ağır pişecek)

Fasulye ve nohudun ıslama suyunu süzün bir su yıkayın, düdüklüye alın ve 2 litre su koyup kaynatın, düdük ötünce 20-25 dakika daha pişirin.

Portakalı soyup suyunu sıkın. Doğradığınız portakal kabuklarını düdüklüde 10 dakika kadar haşlayıp süzün. (Süzmezseniz aşureyi acıtabilir)

Portakal suyu ve suyunu süzdüğünüz portakal kabukları, kayısı ve üzümle birlikte aşure tenceresine ekleyin.

15 dakika kadar ara sıra karıştırarak pişirin.

Aşurenin suyu yoğunlaşmaya başlayınca toz şekeri içine ekleyin. Şeker eriyip aşure kaynayıncaya ocaktan alın ve kaselere paylaştırın.

Üzeri hafifçe kabuk bağlamasını 15 dakika kadar bekleyip istediğiniz malzemelerle süsleyerek servis yapın

Aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım?

Püf Noktası: Bakliyatı eklediğiniz aşamada 1 fincan yıkanmış pirinç ile 1 fincan sıcak süt ekleyin. Aşureniz beyaz olacaktır.