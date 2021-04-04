ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın; ‘’YARASA BİLDİRİSİ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR’’

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın değerlendirmesinde şu ifadelere yerverdi;

Pandemi sürecinde tüm dünyada adeta ekonomi savaşlarının yaşandığı bir ortamda güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğu kaçınılmaz bir gerçeklikken bu bildiri iş dünyamızı son derece rahatsız etmiştir.

Güven ve istikrar dediğimiz bir ortamda yarasalar gibi bir gece vakti alelacele kaleme alınıp imzalandığı belli olan yarasa bildirisi ile Montrö Sözleşmesi bahane edilerek geçmişteki vesayetçi anlayış ile yine milli irade hedef alınmış, milletimizin dini değerlerine saldırılmış sopa gösterilerek geçmişteki darbeci zihniyet yine hortlatılmıştır.

Şunu açıkça belirtmek isteriz ki, güven ve istikrarımızı hedef alan, cuntacı kafa ile ele alınan ve millet iradesini hedefleyen bu yarasa bildirisi Şehit Ömer Halisdemir kardeşimizin ruhunu sızlatmıştır. Anlaşılan bu amirallerin ne ülke gerçeklerinden ve ne de millet iradesinden haberdar olmadığı ve hala alması gereken çok dersler olduğu aşikardır.

Bu yarasa bildirisi ayaklarımızın altındadır ve bu bildiriye imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermek zorundadırlar.