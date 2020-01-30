Aşkın 'pop-up hali' Happy Hour Pop-up Müzesi’nde

Türkiye’nin ilk interaktif sanat deneyim ve sosyal medya müzesi Happy Hour, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel konseptiyle ziyaretçilerine sevgi temalı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Ayrı ayrı konseptlerle tasarlanmış odalarda ziyaretçiler, kurdelelerden gül bahçelerine kadar ahenkli bir dünyanın parçası olurken, deneyimlerini fotoğraf ve videolar aracılığıyla unutulmaz bir anıya dönüştürme imkanına sahip olacaklar.

Kırmızı ve pembenin yoğunlukta olduğu sergide çiftler, sevgi dengesi, kalp kafalar gibi birçok farklı ve eğlenceli temayla aşkın her halini deneyimlerken, sınırsız yaratıcılık ve hayal gücüyle sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıracak görseller oluşturma fırsatı yakalayacaklar.

29 Ocak Çarşamba günü ziyaretçileriyle buluşacak olan sergide çiftler için bilet kampanyaları da hazırlandı. Fiyatlar, çift olarak gelenler için 80 TL, öğrenci çiftler için ise 60 TL olarak belirlenirken, 5 veya daha fazla kişilik gruplar halinde gelenlere de %20 indirim yapılacak.

Müzeyle ilgili detaylı bilgiye Happy Hour’un instagram sayfası ((@happyhourtr) ve websitesi (www.happyhourtr.com) üzerinden ulaşılabiliyor.