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Aşkın 'pop-up hali' Happy Hour Pop-up Müzesi’nde

Farklı konseptlerle ziyaretçilerine sosyal medyada “içerik cenneti” vadeden ve sanat dünyasına farklı bir soluk getiren Happy Hour müzesi, Sevgililer Günü’ne özel konseptleriyle yenileniyor. Kırmızı ve pembe tonlarının ön planda olacağı görsel şölende, kurdeleler, gül bahçeleri, sevgi dengesi ve kalp kafalar gibi renkli temalar yer alıyor.

Aşkın 'pop-up hali' Happy Hour Pop-up Müzesi’nde

Farklı konseptlerle ziyaretçilerine sosyal medyada “içerik cenneti” vadeden ve sanat dünyasına farklı bir soluk getiren Happy Hour müzesi, Sevgililer Günü’ne özel konseptleriyle yenileniyor. Kırmızı ve pembe tonlarının ön planda olacağı görsel şölende, kurdeleler, gül bahçeleri, sevgi dengesi ve kalp kafalar gibi renkli temalar yer alıyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:57
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Aşkın 'pop-up hali' Happy Hour Pop-up Müzesi’nde

Türkiye’nin ilk interaktif sanat deneyim ve sosyal medya müzesi Happy Hour, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel konseptiyle ziyaretçilerine sevgi temalı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Ayrı ayrı konseptlerle tasarlanmış odalarda ziyaretçiler, kurdelelerden gül bahçelerine kadar ahenkli bir dünyanın parçası olurken, deneyimlerini fotoğraf ve videolar aracılığıyla unutulmaz bir anıya dönüştürme imkanına sahip olacaklar.

Kırmızı ve pembenin yoğunlukta olduğu sergide çiftler, sevgi dengesi, kalp kafalar gibi birçok farklı ve eğlenceli temayla aşkın her halini deneyimlerken, sınırsız yaratıcılık ve hayal gücüyle sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıracak görseller oluşturma fırsatı yakalayacaklar.

29 Ocak Çarşamba günü ziyaretçileriyle buluşacak olan sergide çiftler için bilet kampanyaları da hazırlandı. Fiyatlar, çift olarak gelenler için 80 TL, öğrenci çiftler için ise 60 TL olarak belirlenirken,  5 veya daha fazla kişilik gruplar halinde gelenlere de %20 indirim yapılacak.

Müzeyle ilgili detaylı bilgiye Happy Hour’un instagram sayfası ((@happyhourtr) ve websitesi (www.happyhourtr.com) üzerinden ulaşılabiliyor.

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