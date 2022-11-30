Askerin gözyaşlarını şehit yakını sildi!

Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunana baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi. Yiğit'in cenazesinin getirildiği baba evine çok sayıda yakını da geldi. Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Şehidin nişanlısı da tabutun yanına gelip göz yaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını ise vatandaş sildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi, alınan helalliğin ardından baba ocağından ayrıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürüldü.